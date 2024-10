Pedro Raul completa um mês sem jogar pelo Corinthians

Uma das contratações mais caras do ano, Pedro Raul completou um mês sem atuar com a camisa do Corinthians. O atacante viveu altos e baixos e parece ter perdido espaço de vez com Ramón Díaz. Aliás, o jogador viu a concorrência aumentar no Timão e seu futuro ficar bem distante do Parque São Jorge.

A última vez que Pedro Raul entrou em campo foi no dia 14 de setembro, na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos. Na partida, aliás, ele atuou por apenas oito minutos. Desde então, nos últimos seis jogos, o centroavante ficou três no banco e outros três sem ser relacionado pelo técnico.