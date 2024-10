Pedrinho homenageia Payet, Alex Teixeira e Mateus Carvalho

Jogadores completam números redondos de partidas pelo Vasco e recebem presente das mãos do presidente do clube

Afinal, Mateus Carvalho e Payet completaram 50 partidas com a camisa do Vasco recentemente. Já Alex Teixeira, que voltou para sua terceira passagem, completou 150 jogos pelo Cruz-Maltino. Todos eles receberam homenagens das mãos de Pedrinho durante a concentração da equipe.

Presente junto ao restante da delegação do Vasco em Campinas para o duelo de logo mais desta quarta (16), contra o São Paulo, o presidente Pedrinho homenageou um trio do elenco – veja o vídeo abaixo.

No Vasco desde 2023, Payet chegou aos 50 jogos pelo Vasco no jogo contra o Juventude. Esta partida, aliás, marcou seu primeiro gol na atual edição do Brasileirão. Ele já não marcava desde março. O francês tem 17 partidas em 2023, ano de sua chegada, e mais 33 na atual temporada, sendo dois amistosos de pré-temporada.

Mateus Carvalho também chegou em 2023, mas, claro, sem tanta pompa como Payet. Ele foi recrutado jovem junto ao Náutico, sendo contratado por empréstimo inicialmente. Após apenas nove jogos no seu primeiro ano, o clube o comprou e ele passou a ganhar mais espaço. Não à toa, já fez 41 jogos na atual temporada, completando os 50 pelo Cruz-Maltino.

Já Alex Teixeira atuou apenas três vezes neste retorno. Mas, como havia deixado o clube com 147 jogos, no fim de 2023, ele logo completou a marca dos 150.