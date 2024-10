Operário vence o Sport e cala a Ilha do Retiro lotada

Em jogo atrasado da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário venceu o Sport por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro, em Recife. Os gols da vitória foram de Boschilia e Nathan Fogaça, no primeiro e segundo tempo, respectivamente.

Com o resultado, o Trem Fantasma subiu para a oitava colocação na tabela e se mantém vivo na briga pelo acesso, somando 46 pontos. Por outro lado, o Leão deixou de assumir a vice-liderança da competição e segue na terceira posição, com 53.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

Logo no início da partida, na primeira chance do jogo, os visitantes saíram na frente do placar com Boschilia. O meia recebeu de Daniel, dentro da área, e finalizou no contrapé do goleiro. O empate dos donos da casa saiu ainda no primeiro tempo, aos 21, com Titi Ortíz. A bola sobrou para o meia que bateu de primeira, fazendo um belo gol após leve desvio no adversário. Caíque França, goleiro do Sport, foi substituído aos 16 minutos de jogo, após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo.