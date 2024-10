Messi, após novos feitos com a Argentina: ‘É isso que me move’

Com o hat-trick desta noite, Messi chegou a 101 gols com a camisa 10 albiceleste, e também se isolou como o segundo maior goleador por seleções

Com uma noite de gala de Lionel Messi, a Argentina goleou a Bolívia por 6 a 0 na noite desta terça-feira (15), no Estádio Monumental de Nuñez, pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Na saída de campo, o jogador falou em rara entrevista sobre a emoção de jogar em casa.

“É muito bom vir aqui, sentir o amor das pessoas. Estou emocionado como gritam meu nome, a conexão que existe com eles, o momento que estamos vivendo. Adoro estar aqui, jogar aqui. Estou feliz por isso e pela vitória”, iniciou o camisa 10.

Além do hat-trick e duas assistências na partida, o craque colocou mais uma vez seu nome na história. Isso porque o jogador atingiu a marca de 101 gols vestindo a camisa número 10 albiceleste. No total, desde que estreou na Seleção, foram 112 gols marcados.