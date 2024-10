Matheus Pereira treina, e Lautaro Díaz é dúvida para jogo do Cruzeiro

Após fazer estreia pela Seleção Brasileira, o meia-atacante Matheus Pereira já estava na Toca da Raposa II para o treinamento desta quarta-feira-feira. Um dos destaques do Cruzeiro, o meio-campista era só felicidade depois de ter vivido um dos momentos mais importantes de sua carreira.

Matheus Pereira entrou somente aos 30 minutos do segundo tempo. Assim, o camisa 10 estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Bahia, na sexta-feira, às 21h30, no Mineirão.

“Só alegria, tá doido. Agradecer muito a Deus, todo mundo que participou, me ajudou a chegar lá. Agora vamos por mais, chegar no clube, vamos trabalhar. A vida não é um morango”, disse, em vídeo divulgado no Youtube oficial do Cruzeiro.