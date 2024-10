Marlon responde provocação de goleiro do Lanús: ‘Tirar a pressão deles’

Lateral do Cruzeiro, evita declarações polêmicas, enaltece equipe celeste e diz que decisão será no campo

O goleiro do Lanús, Nahuel Losada, afirmou que levará o título da Sul-Americana para os torcedores argentinos em entrevista nesta semana. No entanto, o lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro, respondeu ao adversário, mas preferiu evitar polêmicas.

As equipes disputarão uma vaga na final da competição internacional nos dias 23 e 30 de outubro. Fora de campo, o goleiro do Lanús já iniciou o duelo, mas Marlon preferiu manter a humildade.

