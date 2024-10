Mário destaca confiança no trabalho de Mano no Fluminense: ‘Mudança no momento certo’

Em entrevista ao podcast 'Soda Nense', mandatário afirma que com o treinador o Tricolor saiu da lanterna para sexto lugar do returno

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou a dar, publicamente, um voto de confiança ao técnico Mano Menezes nesta reta final de temporada. Assim, em entrevista ao podcast ‘Soda Nense’, nesta terça-feira (15), o mandatário defendeu a sequência do trabalho do comandante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“Quando fizemos o rompimento, tínhamos que escolher outro treinador. Escolhemos o Mano e foi uma decisão muito por causa do Fred. Por saber da experiência dele na luta contra o rebaixamento. Fizemos a mudança no momento certo e acho que ela vem dando certo. Nosso objetivo era sair da zona de rebaixamento. Nós saímos de último colocado do turno para sexto do returno. Acho que temos uma boa chance de sair dessa situação que estamos (de brigar contra o rebaixamento)”, disse.

Erros na temporada

O mandatário ressaltou que o clube seguiu o modelo de sucesso do ano anterior, porém não surtiu efeito e uma sequência de erros culminou na dificuldade ao longo da temporada. Além disso, ele também negou que tudo se resume à busca por veteranos e disse que era o modelo de trabalho de Diniz.