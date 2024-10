Mano Menezes testa ataque diferente no Fluminense

Marquinhos e Lima ganham chance no treino, mas Arias, que volta da Data Fifa, deve ser titular contra o Flamengo, nesta quinta (17)

O Fluminense tem escalação praticamente definida para enfrentar o Flamengo, na quinta (17), pela 30ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta (16), o time treinado por Mano Menezes encerrou a preparação para o duelo em questão.

Assim, o técnico treinou a equipe com Marquinhos e Lima no ataque, ao lado de Kauã Elias. No entanto, é possível que Jhon Arias retome a vaga de Marquinhos, segundo o “ge”. Afinal, o jogador deve voltar após se ausentar dos treinos para defender a Colômbia na Data Fifa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Fluminense inicia ‘sequência rubro-negra’ para se afastar do Z4 do Brasileirão