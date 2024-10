Lucas Moura brilha, São Paulo sobra em Campinas e vence o desinteressado Vasco

Com dois gols do meia e um de Luciano, Tricolor faz 3 a 0 no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão

Na retomada do Brasileirão após a Data-Fifa de outubro, o São Paulo não teve dificuldades para vencer o Vasco por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (16), em Campinas, no interior paulista. Luciano, na primeira etapa, e Lucas Moura (duas vezes no segundo tempo) anotaram os gols no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 30ª rodada.

Com o resultado, o Tricolor chega a 50 pontos, um a menos que o Flamengo, quarto colocado. Já o Cruz-Maltino estaciona nos 37 pontos, em décimo na tabela. O time carioca, aliás, volta atenção para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, sábado, contra o Atlético, em São Januário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

O Vasco até iniciou melhor, com bom diálogo entre Coutinho e Payet. Mas o gol do São Paulo aos oito minutos mudou completamente o cenário. Luciano tabelou com Calleri, superou Maicon e finalizou, contando com falha do goleiro de Léo Jardim, que viu a bola passar por entre as pernas. Aberto pela direita, Erick levou ampla vantagem sobre Piton e arriscou alguns chutes. Com Payet sumido, os visitantes chegaram em cabeceios sem perigo de Vegetti e em uma grande chance de Philippe Coutinho, que recebeu bom passe de Paulo Henrique dentro da área, mas arrematou cruzado à direita do gol. Vegetti, aliás, estava bem posicionado e poderia ter recebido o passe.