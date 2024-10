Jogo contra o Vasco vira fundamental para São Paulo fugir de crise

Eliminações recentes e derrota para o Cuiabá com desempenho fraco fazem com que trabalho de Zubeldía comece a ser questionado

As últimas apresentações da equipe foram aquém do desejado. Afinal, o Tricolor caiu na Copa do Brasil e na Libertadores e teve desempenho ruim nas últimas partidas do Brasileirão, como na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, fora de casa. As atuações ligaram um alerta no time, que precisa melhorar para conseguir conquistar o objetivo que restou na temporada.

O São Paulo encara o Vasco nesta quarta-feira (16), às 21h45, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa vencer não só para seguir na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas também para evitar uma crise no clube.

A sequência de frustrações gerou especulações de insatisfação da diretoria com o desempenho do técnico Luis Zubeldía. Nesta semana, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se reuniu com o treinador para dar respaldo ao seu trabalho até o final do ano. O Tricolor descarta demitir o argentino até o final da temporada, mas, em dezembro, vai realizar uma ”avaliação” para 2025.

A situação do São Paulo no Brasileiro

Além do mais, o São Paulo precisa dar uma resposta no Brasileiro. A derrota para o Cuiabá frustrou bastante o Tricolor. Tanto que o volante Luiz Gustavo deixou o gramado dizendo que o resultado na Arena Pantanal ”foi uma vergonha”. Com o revés, o Soberano está na quinta colocação, com 47 pontos, mas pode deixar o G-6 nesta rodada com novo tropeço e vitórias de Internacional e Bahia em seus compromissos.

Uma vitória sobre o Vasco, em Campinas, tende a tornar o ambiente mais tranquilo no Tricolor. Contudo, uma nova derrota pode deixar Zubeldía balançando no cargo.