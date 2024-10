Inglaterra anuncia Thomas Tuchel como novo treinador a partir de 2025

“Estou muito orgulhoso por ter a honra de comandar a seleção inglesa. Eu sinto uma conexão pessoal com o jogo neste país, e ele já me deu momentos incríveis. Ter a chance de representar a Inglaterra é um privilégio enorme”, disse Tuchel.

A Federação de Futebol da Inglaterra anunciou, nesta quarta-feira (16), que Thomas Tuchel será o novo treinador da seleção a partir de 2025. Assim, o comandante assinará um contrato de 18 meses e iniciará seu trabalho no dia primeiro de janeiro, visando a vaga na próxima Copa do Mundo.

Vale lembrar que o último trabalho do profissional foi no Bayern de Munique, porém não foi uma passagem marcante. O treinador deixou uma boa impressão em sua passagem pelo futebol inglês, quando conquistou a Champions League no comando do Chelsea.