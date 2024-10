Goiás bate o Flamengo e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil sub-20

O Flamengo perdeu para o Goiás por 4 a 2, no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O destaque da partida foi Halerrandrio, que marcou dois gols para o Esmeraldino – Lucas e Moroni fizeram os outros. Para o Rubro-Negro, Iago, de pênalti, e Shola balançaram as redes

A partida de volta será na próxima quarta-feira (23), também às 17h30 (de Brasília). O local no Rio de Janeiro, no entanto, ainda será definido. Com o resultado na ida, o Goiás pode perder por um gol de diferença que chega às quartas de final.