Gigante europeu mira contratação de Léo Ortiz, mas Flamengo descarta negociação

O Flamengo precisou de – muita – paciência e – muito – dinheiro para tirar Léo Ortiz do Bragantino no início da temporada. Agora, com o jogador entre os destaques no ano, o Rubro-Negro precisa da mesma persistência para resistir às sondagens de outros grandes clubes que também têm interesse no jogador. Como é o caso da Juventus, da Itália, por exemplo.

A grave lesão de Bremer, no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, fez Léo Ortiz entrar no radar da Juventus para temporada 2024/25. O Flamengo, então, recebeu um comunicado sobre o interesse através de Paulo Pitombeira, da Talents Sports, e prontamente recusou qualquer chance de negociação pelo zagueiro. Apesar da sondagem e do posicionamento do Rubro-Negro, não há, pelo menos por ora, proposta oficial em mesa.

Vale destacar que, apesar do interesse da Juventus, a janela de transferências na Itália só reabrirá em janeiro. No entanto, o clube está ciente que não contará com Bremer pelo restante da temporada e pretende deixar um substituto engatilhado no radar para evitar transtornos no mercado.