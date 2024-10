Galvão Bueno faz homenagem a Nala, filha de Iza e Yuri Lima

Galvão Bueno produziu um vídeo em homenagem ao nascimento de Iza, filha da cantaroa Iza com o jogador Yuri Lima

O narrador Galvão Bueno fez uma homenagem para Nala, filha da cantora Iza com o jogador Yuri Lima. A pequena, que nasceu no último domingo (13), ganhou um vídeo especial do experiente jornalista.

Na gravação, Galvão aparece ‘narrando’ o nascimento de Nala.