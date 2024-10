Fluminense inicia ‘sequência rubro-negra’ para se afastar do Z4 do Brasileirão

Por outro lado, o comandante não poderá contar com Keno e Marcelo, ambos suspensos, e Kevin Serna, que tem uma lesão muscular. O time trabalha para transformar Thiago Silva, Ignácio e Nonato em opções para o clássico, algo que dependerá da avaliação do Departamento Médico nas últimas atividades.

O primeiro deles acontece nesta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, diante do Flamengo, pela 30ª rodada. Para este duelo, o técnico poderá contar com os retornos de Diogo Barbosa e Germán Cano, que tenta encerrar um longo jejum de gols diante de sua maior vítima.

Após a pausa para a Data-Fifa, o Fluminense terá pela frente uma sequência de adversários rubro-negros na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, outubro será decisivo para que os comandados do técnico Mano Menezes concretizem um salto na tabela para chegar no mês seguinte com mais tranquilidade.

Na sequência, o Tricolor de Laranjeiras mede forças com o Athletico-PR, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição nacional, dia 22. Novamente no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), a equipe carioca terá a chance de enfrentar um adversário direto na luta contra o Z4. Afinal, a diferença de pontuação entre as duas equipes é curta (31 x 30).

Além disso, na última semana de outubro, o Fluminense visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. No primeiro turno, o Leão da Barra levou a melhor no Rio de Janeiro. Agora, o time carioca tenta dar o troco para melhorar sua situação no certame.