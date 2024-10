Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão está de volta após o término da Data-Fifa! E para agitar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17). No Maracanã, no Rio de Janeiro, a bola rola às 20h (de Brasília). As equipes, aliás, vivem situações opostas na competição. Enquanto o Rubro-Negro, na quarta posição, ainda sonha com o título, o Tricolor, na 16ª, quer se afastar da zona do rebaixamento.

Para o clássico, a expectativa é de muitos rubro-negros no Maracanã. Afinal, eles esgotaram os ingressos do Setor Norte. Por outro lado, o Setor Sul, do Fluminense, não deve contar com um grande número de tricolores.