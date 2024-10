Esposa de zagueiro brasileiro faz postagem um ano após morte de filho

O Antalyaspor prestou homenagem a Davi com uma postagem: “Não te esqueceremos, Davi Pereira. Hoje faz um ano do falecimento de Davi, filho do nosso ex-jogador Naldo Pereira, que perdemos em um acidente de trânsito no ano passado. Nós o recordamos com misericórdia e amor nesta data.”

A Trajetória de Naldo na Europa e no Brasil

Naldo, que construiu a maior parte de sua carreira no futebol europeu, teve passagens por clubes como Espanyol e Getafe na Espanha, além de Bologna e Udinese na Itália, e Sporting em Portugal. Atualmente, o zagueiro defende o Racing Ferrol, da Terceira Divisão espanhola. No Brasil, o defensor também jogou por Cruzeiro, Grêmio e Ponte Preta.