Esposa de Endrick, Gabrielly Miranda usa bolsa de luxo em Madrid; saiba valor

Gabrielly Miranda, esposa do atacante Endrick, curtiu um passeio pelas ruas de Madrid na última terça-feira (15). A influenciadora, que se casou com o jogador do Real Madrid em setembro, compartilhou fotos do momento nas redes sociais.

Nas imagens, a bolsa utilizada pela jovem de 21 anos acabou chamando pelo estilo. Ela apostou em uma saia plissada, uma blusa coladinha e uma espécie de blazer por cima, todos na cor preta. Porém, um acessório acabou atraindo os olhares de seus seguidores.