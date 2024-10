Em jogo marcado por expulsões, Fortaleza segura o Atlético e garante empate

Marinho abre o marcador para o Leão, mas perde a cabeça em lance com Palacios e acaba recebendo cartão vermelho no Castelão

As equipes do Fortaleza e Atlético fizeram um grande jogo, marcado por gols e expulsões, nesta quarta-feira (16), pela 30ª rodada do Brasileirão. O atacante Marinho abriu o placar para os donos da casa com um golaço ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Fausto Vera empatou com uma bela cabeçada e assim deixou tudo igual no marcador, 1 a 1. O jogo ocorreu no estádio do Castelão.

Marinho, aliás, foi protagonista tanto positivamente quanto negativa. Ele acabou expulso aos 13 minutos do segundo tempo, após revidar uma falta de Palacios, que era a favor do Fortaleza. Depois, Tinga, para evitar um ataque do Atlético, parou Caio Maia e, por ser o último homem, também foi expulso.

Marinho brilha no primeiro tempo

O Fortaleza aproveitou o Atlético sem entrosamento, que poupou vários jogadores para o duelo contra o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil. Assim, Marinho, em uma linda finalização na grande área, abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. O Galo tentou o empate, mas o meia Igor Gomes, sozinho na pequena área, desperdiçou a chance do que poderia ser o empate. Primeiro tempo encerrou com vitória parcial do Leão em 1 a 0.