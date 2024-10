Dorival mantém ‘pés no chão’ após goleada e busca regularidade da Seleção

Técnico também celebra organização do time em vitória do Brasil, no Mané Garrincha, e não vê placar como resposta sobre cobranças Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior mantém os pés no chão mesmo após a goleada da Seleção sobre o Peru, pela décima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. O treinador destacou que não se ilude com o resultado e vai tentar manter regularidade da equipe nos próximos jogos. Além disso, analisou as diferenças do primeiro para o segundo tempo. “Não me iludo muito com qualquer situação, assim como não me desesperei quando as contestações estavam afloradas. Temos que agir dentro do que observamos, trabalhando no dia a dia. Sempre posicionei sobre o que víamos nos treinamentos, diferentemente do que alcançamos no jogo. Pé no chão, tranquilidade, daqui a pouco vamos dar um passo maior diante do momento que temos”, disse o treinador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dorival voltou a falar sobre o processo na Seleção. O treinador destacou que vai ter manter uma regularidade nos resultados, mas reconhece que haverá oscilação nos jogos.

“Temos que ter consciência de que é um grupo em formação, que carece de ajustes. Não adianta eu afirmar que podem ficar tranquilos e teremos esse nível de atuação. A equipe vai oscilar, talvez tenhamos jogos melhores que essa. Não demos uma chance de gol sequer, retomamos a bola rápida. Raras foram as situações em que trocaram um pouco de passes. São pontos positivos. Mas é um processo oscilatório e natural. Eu entendo se tivermos recaída. Vamos trabalhar para que não aconteça, que possamos diminuir essa condição”. O Brasil, afinal, termina a Data Fifa de outubro com 100% de aproveitamento e pula para quarta posição, com 16 pontos na tabela de classificação, apenas a um gol de saldo do Uruguai, terceiro colocado. Em novembro, o Brasil volta a campo para encarar a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador, para fechar o ano.