Defesa de Caio Paulista nega repasses financeiros feitos para ex-cunhada

A defesa de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, negou as acusações feitas por sua ex-mulher e mãe de sua filha, Ana Clara Monteiro. A influenciadora recentemente revelou supostas agressões feitas pelo atleta, mostrando imagens em que exibe hematomas pelo corpo.

Além disso, Ana Clara afirma que sua irmã teria recebido repasses financeiros do jogador para tentar forjar provas contra ela. Na ocasião, Ana Caroline Bernardi escreveu uma carta à mão com informações sobre um suposto amante, que seria o verdadeiro autor das violências.

A advogada do lateral desmentiu as novas acusações, dizendo que são distorcidas da realidade e que as alegações são para prejudicar a imagem do atleta. Além disso, explicou o motivo dos depósitos feitos para Ana Caroline, a ex-cunhada.