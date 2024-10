Coritiba x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa Branca e Verdão fazem jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 nesta quinta, no estádio Couto Pereira

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (17/10), às 15h, no estádio Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Coxa chega nesta fase da competição, após eliminar o Juventude. Já o Verdão atropelou o União ABC para seguir no torneio.

Como chega o Coritiba

No último dia 2 de outubro, o Coxa Branca superou o Juventude em um jogo emocionante no Couto Pereira, com a classificação sendo decidida nos pênaltis. Afinal, após empate no tempo normal, o Coritiba venceu por 3 a 1 nas cobranças e garantiu vaga na próxima fase. Assim, o Coritiba se prepara para encarar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Aliás, a equipe paranaense tenta repetir o sucesso de 2021, quando conquistou a Copa do Brasil da categoria e tenta seguir rumo ao bicampeonato.