Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Athletico-PR nesta quinta-feira (17/10), às 20h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, é direto contra o rebaixamento. Afinal, o Timão é o 18° colocado com 29 pontos e pode deixar a zona de descenso em caso de vitória. Já o Furacão está na 15° posição, com 31 pontos, dois a menos que o Alvinegro e pode entrar no grupo que vai disputar a Série B em 2025 se deixar a capital paulista derrotado.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

O técnico Ramón Díaz terá a presença o volante José Martínez. Afinal, o volante estava com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias, mas, suspenso na rodada do meio desta semana, retornou antes do previsto. Contudo, o paraguaio Angel Romero e o equatoriano Félix Torres, que também foram convocados, continuam ausentes. Além disso, o treinador terá os retornos de Fagner, Romero e André Ramalho, que cumpriram suspensão no empate contra o Internacional. Além deles, o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno podem voltar a ser relacionados após deixarem o departamento médico.