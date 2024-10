Corinthians vê ‘pressão desnecessária’ do Flamengo na novela Hugo Souza

Timão vê Rubro-Negro com a estratégia de desestabilizar goleiro e toda a equipe nas vésperas do jogo decisivo da Copa do Brasil

Segundo o Corinthians, o Flamengo deseja minimizar a pressão do torcedor Rubro-Negro por perder um jogador que vem se destacando por um valor abaixo do mercado. Além disso, o Timão acredita que os cariocas querem aumentar a pressão no goleiro e na equipe, na véspera de uma partida que vale vaga na final da Copa do Brasil.

O Corinthians segue buscando um desfecho para encerrar a novela Hugo Souza. O Timão tenta a contratação de 50% dos direitos econômicos do jogador, mas vê o Flamengo fazendo jogo duro nas conversas. Na visão da diretoria Alvinegra, a recusa da proposta nos últimos dias se trata de um movimento coordenado do Rubro-Negro às vésperas da segunda e decisiva partida da semifinal da Copa do Brasil.

A mudança na data prevista para a partida teria sido o primeiro movimento do Flamengo para mexer no cenário. Agora, os cariocas tentam desestabilizar internamente, segundo o Corinthians, expondo o rival antes de um embate decisivo.

Assim, o clube do Parque São Jorge instalou uma nova lei no clube. Nada de falar sobre o assunto Hugo Souza publicamente. As negociações seguem conduzidas pelo diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado. O presidente Augusto Melo acompanha o caso sem participar de conversas com o rival. A intenção do Timão é colocar toda sua atenção na partida decisiva no próximo domingo (20).

Além disso, o Corinthians descarta qualquer possibilidade de o negócio com Hugo Souza melar. No momento, o Alvinegro busca um novo fiador para fazer com que o Flamengo aceite o modelo de acordo e concretize a venda. O Timão tem até o dia 30 de novembro, prazo estipulado em contrato, para atender as exigências do clube da Gávea.