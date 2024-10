Corinthians cria comitê destinado a buscar soluções para atual situação do clube

Novo grupo, com presença de diretor que pediu demissão, tem por finalidade ajudar a diretoria jurídica na administração do clube

O Corinthians formará um comitê que apoiará a diretoria jurídica e a administração na busca de soluções para a situação atual do clube. Em ofício nesta terça-feira (15), o Conselho Deliberativo através do líder Romeu Tuma Jr., indicou os nomes ao presidente Augusto de Melo.

As partes discutiram a proposta em uma reunião na última segunda-feira. Assim, a relação de membros do comitê inclui sete nomes, entre os quais está Leonardo Pantaleão, que foi diretor jurídico do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo. Ele renunciou ao cargo no final de setembro e Romeu Tuma Júnior o nomeou para o Conselho de Justiça do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além dele, outro nome conhecido é do também ex-diretor jurídico Herói Vicente, que ocupou o cargo durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, mas renunciou no meio de 2023, que foi o último ano do ex-presidente no comando do clube. O portal ‘Uol’ divulgou as informações.