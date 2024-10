Convocados do Flamengo podem ser desfalques contra Fluminense

Quatro dos sete jogadores do Rubro-Negro foram titulares no último compromisso com as respectivas seleções na Data Fifa

O Flamengo pode ter alguns desfalques para a partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão, nesta quinta-feira (17). Quatro dos sete jogadores atuaram como titular por suas seleções na noite de terça-feira (15), ou seja, 48 horas antes da partida, e viraram dúvida para o jogo.

Gerson atuou em 95 minutos na goleada do Brasil sobre o Peru, por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Já Plata atuou 96 minutos. Ele saiu nos acréscimos do empate do Equador em 0 a 0 com o Uruguai, em Montevidéu. Ele também foi titular no 0 a 0 com o Paraguai na última sexta-feira. Por sua vez, Pulgar ficou em campo por 89 minutos na derrota do Chile por 4 a 0 para a Colômbia. Ele foi substituído na reta final.

Por fim, Arrascaeta também atuou como titular no empate por 0 a 0 do Uruguai com o Equador, no entanto, ficou em campo apenas 46 minutos. Ele saiu no intervalo para De la Cruz entrar, porém, atuou a partida inteira contra o Paraguai na sexta-feira.