Conmebol realiza reunião com semifinalistas da Libertadores

Dirigentes de Botafogo, Peñarol, Atlético e River Plate se reúnem com o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, nesta quarta-feira

A Conmebol realizou, nesta quarta-feira, uma reunião com os semifinalistas da Libertadores sobre a grande decisão do torneio. De acordo com a entidade, o encontro tinha como objetivo analisar e chegar a um consenso sobre questões relacionadas aos aspectos operacionais das partidas.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, comandou a reunião. Quem estava presente:o presidente do River Plate, Jorge Brito; o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio; o presidente do Atlético-MG, Sergio Coelho; o CEO da SAF, Thairo Arruda, e o diretor de futebol, Pedro Martins, representaram o Botafogo.

Além deles, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues; o presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio Tapia; e o presidente da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), Ignacio Alonso também foram ao encontro.