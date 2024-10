Com novidades, São Paulo e Vasco estão definidos para jogo do Brasileirão

Tricolor e Cruz-Maltino se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h45, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada da competição

Em retorno ao Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, São Paulo e Vasco estão definidos para da noite desta quarta-feira (16). A partida acontece, às 21h45 (horário de Brasília), pela 30ª rodada da competição, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Escalação do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía vai mandar o São Paulo a campo com novidades. Ele promoveu as entradas de Igor Vinícius, Ruan, Marcos Antônio e Erick no time titular. O atacante Ferreira fica à disposição após se recuperar de lesão. O lateral substitui Rafinha, que está na reserva, e Erick conquistou a vaga que costumava ser de Wellington Rato ou William Gomes.

A escalação do São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Ruan Tressoldi e Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano; Lucas Moura, Erick e Calleri.