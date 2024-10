Botafogo pode contar com retorno de Pablo contra o Criciúma

O Botafogo pode contar com o retorno do zagueiro Pablo para a partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, na sexta-feira (18), no Maracanã. O jogador, que não atua desde abril – e que tem apenas 21 minutos em campo pelo Alvinegro, pode substituir Bastos no jogo.

Pablo usou suas redes sociais para postar uma foto com a legenda ”100% pronto”. O zagueiro ficou meses fora para uma recuperação de uma grave lesão. No entanto, voltou a treinar com bola em agosto e está à disposição do técnico Artur Jorge há algumas semanas.

Assim, como o zagueiro Bastos, que representou a Angola nos dois últimos jogos, deve ser poupado, Pablo pode ganhar uma oportunidade na equipe titular.