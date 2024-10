Atlético de Madrid proíbe venda de ingressos para torcedores que frequentam setor do estádio

O Atlético de Madrid está tomando medidas para evitar que incidentes como o ocorrido no clássico contra o Real Madrid, no último dia 29 de setembro, se repitam. Na ocasião, objetos foram arremessados contra o goleiro adversário Thibaut Courtois, e o clube acabou sendo punido pelo Comitê de Competição, com o fechamento de parte do estádio Metropolitano. Ainda existe a possibilidade de uma segunda sanção pela Comissão Antiviolência, que pode determinar o fechamento total do estádio por 15 dias. Além disso, os Colchoneros receberam uma multa no valor de 105 mil euros (cerca de R$ 645 mil).

Ao mesmo tempo, esses incidentes se somam à punição da Uefa pelo comportamento de alguns torcedores na partida contra o Benfica, na fase de liga da Champions 2024/25, que exibiram símbolos e saudações nazistas. Dessa maneira, o Atlético recebeu uma multa de 30 mil euros (cerca de R$ 184,5 mil). O clube também foi advertido de que, se esse comportamento se repetir, poderá ser proibido de vender ingressos em jogos fora de casa.

Dessa forma, o Atlético decidiu não vender ingressos para os próximos cinco jogos como visitante, em outubro e novembro. Especificamente para os sócios da arquibancada inferior da parte sul do estádio, área onde se concentra uma torcida organizada do clube. Isso inclui as partidas contra o Real Betis (27/10), Unió Esportiva Vic (31/10), Paris Saint-Germain (6/11), Mallorca (10/11) e Sparta Praga (26/11).