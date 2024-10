Andreas Pereira aproveita chance e detalha golaço pela Seleção: ‘Especial’

Meia do Fulham foi convocado no lugar de Vini Júnior e se destaca por gol em goleada do Brasil sobre o Peru, pelas Eliminatórias Crédito: Jogada 10

Esquecido nas últimas convocações, o meia do Fulham, Andreas Pereira detalhou o golaço na vitória pela Seleção Brasileira contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta aproveitou a oportunidade dada por Dorival Júnior e foi peça fundamental no triunfo da Amarelinha. “Momento muito especial, mas mais importante foi a vitória. Eu sabia que o Luiz ia pegar na bola e ele vai para cima, o professor falou para a gente partir para cima, eu vi a bola vindo na minha direção, só ajeitei o corpo e fui feliz”, destacou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora