América-MG x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Coelho e Esmeraldino duelam, nesta quinta-feira, às 20h, no Independência, pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro

América-MG e Goiás se enfrentam na quinta-feira (17), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), no Independência. O Coelho ocupa a sétima colocação na tabela, com 48 pontos, e ainda sonha com o acessso à elite. Já o Esmeraldino está na 12ª posição, com 41 pontos.

Onde assistir

A partida entre América-MG e Goiás terá a transmissão do Premiere.

Como chega o América-MG

Após sofrer uma queda significativa na última rodada, o América-MG ainda sonha em chegar no G4. O sonho não parece tão distante, já que a equipe conta com apenas dois pontos a menos que o último colocado da zona de classificação, o Mirassol.