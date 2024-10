Affair de Everton Cebolinha detona jogador: ‘Tudo por 15 minutos’

Ivana Bermanelli abriu o jogo sobre o affair vivido com Everton Cebolinha, jogador do Flamengo que se separou recentemente de Isa Ranieri

Apontada como pivô da separação de Everton Cebolinha, Ivana Bermanelli abriu o jogo sobre o affair vivido com o jogador do Flamengo. A influenciadora de 27 anos revelou como conheceu o camisa 19, deu detalhes de sua estadia no apartamento dele e também fez críticas ao comportamento do atleta após o caso vir à tona. As declarações foram dadas ao EXTRA.

De acordo com Ivana, a relação entre eles começou por meio de uma chamada de vídeo no Instagram. Ela acrescenta que o jogador já a seguia e olhava os seus stories “todos os dias”. No início da interação, Cebolinha dizia estar separado de Isa Ranieri, com quem foi casado por oito anos.