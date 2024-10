Ação milionária contra Neymar, que envolve homofobia, ganha capitulo surpreendente

Neymar se tornou protagonista de alguns episódios fora das quatro linhas enquanto se recuperava de lesão grave no joelho esquerdo. Além do nascimento das filhas Mavie e Helena, o craque também se envolveu em disputa judicial. Isso porque ele recebeu acusação por práticas homofóbicas pelo ativista LGBT Agripino Magalhães. Com a situação, o militante alega que as atitudes do atacante causaram ameaças de morte de terceiros. Por isso, solicita que receba uma uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais e R$ 42 mil por prejuízos materiais.

A briga judicial ganhou, porém, um novo capítulo, que favorece ao jogador. Em um primeiro momento, a avaliação é que a defesa do astro foi entregue após o prazo estabelecido. Apesar disso, de acordo com apuração da jornalista Fábia Oliveira, os representantes jurídicos do atleta não desistiram e entraram com um recurso. A intenção era provar que não poderia haver uma desconsideração do seu esclarecimento. A Justiça entendeu que o argumento pelo lado de Neymar é coerente e aceitou a solicitação.