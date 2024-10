Yuri Lima acompanha Iza na maternidade e fala sobre rotina ”sem dormir” após nascimento de Nala

Casal não oficializou a reconciliação, mas sabe-se que o ex-jogador do Mirassol tem acompanhado a cantora no hospital na Glória, no Rio

Yuri Lima precisou de apenas duas noites junto à Nala, sua filha com a cantora Iza, para valorizar ainda mais as poucas horas de sono da nova rotina. Em tom descontraído, o ex-jogador do Mirassol disse que passou a entender quando pais de primeira viagem dizem que ficam “sem dormir” após o nascimento do bebê.

“Agora entendi o “ficar sem dormir” hahaha. Tudo sob controle”, publicou Yuri em seus stories. O ex-jogador tem acompanhado Iza no hospital desde o nascimento de Nala, no último domingo (13).

Nala veio ao mundo no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, numa manhã de domingo – conforme cantou Iza ao anunciar a gravidez publicamente. De acordo com a assessoria da cantora, a bebê nasceu de cesariana, às 7h52, sob os cuidados do Dr. Bruno Wunder de Alencar.