Tuchel será o novo técnico da Inglaterra, afirma imprensa britânica

A imprensa britânica adianta, nesta terça-feira (15), que o sucessor de Gareth Southgate no comando da seleção da Inglaterra será Thomas Tuchel. As informações são da ‘Sky Sports’ e do ‘The Times’. Dessa maneira, o técnico alemão irá assumir o cargo, que atualmente está sendo ocupado pelo interino Lee Carsley.

O interesse da Federação Inglesa de Futebol (FA) em Thomas Tuchel já havia sido divulgado. Mas, nesta terça-feira, o treinador teria dito “sim” para assumir o comando da seleção.

De acordo com o jornalista da ‘Sky Sports’, Rob Dorsett, haverá uma coletiva de imprensa em Wembley nesta quarta-feira (16), com a presença do chefe-executivo da FA, Mark Bullingham. No entanto, ainda não está confirmado se Thomas Tuchel estará presente.