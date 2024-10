Sport x Operário-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão da Ilha sonha com retorno para a elite, enquanto time do Paraná ainda briga para entrar no G4 e precisa vencer duelo fora de casa

O Sport sonha em retornar à elite do futebol brasileiro, ocupando atualmente a terceira colocação , com 53 pontos. Além disso, o time também pode almejar o título da Série B, já que está apenas três pontos atrás do Santos que lidera a competição. Para isso, enfrentará o Operário-PR nesta quarta-feira (16).

Como chega o Sport

O Leão da Ilha conseguiu uma brilhante recuperação na tabela após a chegada de Pepa no comando técnico. Na lateral direita, o time contará com o retorno de Carius, que disputa a posição com Di Plácido. No ataque, Zé Roberto volta após cumprir suspensão.

Como chega o Operário-PR

Ainda dá? Essa é a pergunta dos torcedores do Operário sobre a chance de acesso. No momento, o time ocupa a nona colocação, com 43 pontos. O Mirassol, que abre o G4, tem 50 pontos.

Para o duelo contra o Sport, o técnico Rafael Santos não contará com o volante Rodrigo Lindoso, suspenso. Índio deve assumir a vaga.