São Paulo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Os times se enfrentam em partida antecipada pela CBF em virtude da disputa da semifinal da Copa do Brasil por parte da equipe carioca. O Tricolor, em quinto, com 47 pontos, precisa vencer se não quiser ser ameaçado por Inter (46 pontos) e Bahia (45), que vem logo atrás na tabela. Já o Vasco é o décimo e pode reaver, então, a nona posição em caso de vitória.

Além disso, o lateral Jamal Lewis, que defende a Irlanda do Norte na Liga das Nações; o zagueiro Ferraresi, que está com a Venezuela, e o volante Bobadilla, que defende o Paraguai, os dois últimos em jogos das Eliminatórias da Copa, não vão retornar a tempo ao Brasil e estão fora.

Arboleda e André Silva estão suspensos e também não vão para Campinas. Em contrapartida, uma notícia boa é o retorno de Calleri e Alan Franco, que cumpriram suspensão na última partida e estão à disposição do treinador.

Como chega o Vasco

Mesmo com a semifinal de Copa do Brasil no horizonte, o Vasco levou força máxima para Campinas. Afinal, o time vem na décima posição do Brasileirão e visa se aproximar dos rivais de cima da tabela.

Para este jogo, o técnico Rafael Paiva não poderá contar com o volante Souza, suspenso, e o lateral-esquerdo Victor Luís, que, com um edema na coxa esquerda, ficou no Rio de Janeiro. Por outro lado, ele terá o retorno de Mateus Carvalho, que cumpriu suspensão no empate contra o Juventude.