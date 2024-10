Roger ignora fama no rival, aceita missão de comandar o Inter e estreará no Gre-Nal

Treinador tinha fama de carrasco quando atuava no Grêmio e é um dos principais responsáveis pela recuperação do Colorado na Série A

O técnico Roger Machado estreará em um Gre-Nal pelo lado do Inter no próximo sábado (19). O profissional superou praticamente toda a desconfiança pela relação de idolatria no arquirrival e é um dos principais responsáveis pela melhora da equipe no Campeonato Brasileiro. Tal cenário permitiu que o time engatasse nove jogos sem perder na Série A, além de deixar o meio da tabela e entrar no G6.

Exatamente pelo passado tanto como jogador e técnico do Grêmio, assim como o reencontro pelo lado Colorado, colocam-no como destaque no clássico. Enquanto esteve no Imortal, disputou o Gre-Nal em 33 oportunidades. Por sinal, o retrospecto é equilibrado, com 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Aliás, ele demonstra empolgação com a oportunidade que terá no próximo sábado (19), às 19h, (de Brasília), no Beira-Rio. Um triunfo sobre o Tricolor Gaúcho provavelmente lhe tornará quase uma unanimidade no Inter. Cenário praticamente impensável em sua chegada. Afinal, houve grande rejeição após assumir o comando técnico.