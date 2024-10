Presidente do Palmeiras empresta avião ao Vasco e é cobrada pela Anac

Leila Pereira disse que emprestou o avião, inclusive para o Grêmio e ONGs que ajudaram as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, precisou dar explicações por emprestar o avião de sua empresa três vezes ao Vasco durante o mês de julho. O Cruz-Maltino viajou na aeronave com toda sua delegação para os jogos contra o Inter, no dia 7, contra o Atlético-MG, no dia 21, e contra o Grêmio, no dia 28. As informações iniciais são do “UOL”.

Ao portal, Leila afirmou que já emprestou o avião em outros oportunidades, inclusive para o Grêmio e ONGs que ajudaram as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Já o Vasco afirma que isso só foi possível pela boa relação que mantém com a dirigente e seu marido, José Roberto Lamacchia.