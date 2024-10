Paraguai vira para cima da Venezuela e entra no G6

Com o brilho de Sanabria, o Paraguai, definitivamente, está de volta à briga por uma das seis vagas da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, na noite desta terça-feira (15/10), em Assunção, recebeu a Venezuela, pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul. Venceu de virada, por 2 a 1. Assim os paraguaios chegam aos 13 pontos e entram na zona de classificação (G6). Já a Venezuela cai para o oitavo lugar, com 11 pontos.

A Venezuela saiu na frente com um belo gol de Aramburu, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Sanabria, que começou no banco e entrou no intervalo, fez os dois gols dos paraguaios. Vale citar que no primeiro tempo o Paraguai perdeu um pênalti, com Enciso.

Venezuela na frente no primeiro tempo

O Paraguai começou com tudo. Enciso teve chance de ouro no primeiro minuto, chutando para grande defesa de Romo Depois, acertou uma de fora da área e Romo voou para fazer um milagre. Em casa e precisando do resultado, o Paraguai estava com a faca entre os dentes e no ataque. Mas dava espaços para contra-ataques. E, aos 25, os visitantes saíram na frente. Soteldo enganou a marcação saindo da esquerda para o meio e rolando para a chegada de Aramburu. O lateral-direito avançou e bateu cruzado, no canto direito de Gatito. Belo gol.