Pablo Maia e Michel Araújo avançam em recuperação no São Paulo

Jogadores fizeram trabalho de fisioterapia no campo e vivem expectativa de atuar pelo Tricolor ainda nesta temporada Crédito: Jogada 10

O São Paulo seguiu sua preparação para o duelo contra o Vasco nesta terça-feira (15), no CT da Barra Funda. O Tricolor encara o Cruz-Maltino na quarta (16), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª do Campeonato Brasileiro. E o técnico Luis Zubeldía teve duas novidades no campo. Afinal, o volante Pablo Maia e o meio-campista Michel Araújo foram ao gramado e deram mais um passo em sua transição física. Os jogadores fizeram um trabalho de fisioterapia junto com os profissionais do São Paulo e se aproximaram de retornar e ser opção para Zubeldía.

Pablo Maia passou por uma cirurgia no dia 1° de maio para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Ele se machucou durante um treinamento do São Paulo e sua previsão de retorno era apenas para 2025. Contudo, o jogador vem avançando bem na recuperação e pode participar da reta final do Brasileirão. Já Michel Araújo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no final de setembro e também tinha um prazo longo de recuperação. Contudo, também não está descartado voltar a atuar ainda em 2024. Eles se juntam a Alisson, que fraturou o tornozelo direito e foi submetido à cirurgia. A previsão é que ele perdesse toda a temporada e só voltasse em 2025, como seus companheiros. Agora, todos podem atuar na reta final de 2024.