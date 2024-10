Messi brilha com três gols, Almada também marca e Argentina vence fácil a Bolívia

Atual campeã do mundo não toma conhecimento do adversário e aplica 6 a 0, Lautaro e Álvarez completaram o marcador em Buenos Aires

A Argentina mantém sua lua de mel com os torcedores após os títulos da Copa América de 2021, 2024 e do Mundial de 2022. Nesta terça-feira (15), pela décima rodada das Eliminatórias, com uma brilhante atuação de Messi e da dupla de ataque Lautaro e Julián Álvarez, venceu a Bolívia por 3 a 0. O jogo ocorreu no Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires, capital do país argentino.

O craque Messi, aliás, abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com uma linda finalização ao invadir a área. Em seguida, o atacante da Inter de Milão marcou o segundo gol em lindo passe e jogada do camisa 10, enquanto Álvarez, ex-Manchester City e agora no Atlético de Madrid, fez o terceiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o resultado, o time comandado por Scaloni chega a 19 pontos e lidera as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já a Bolívia, que faz uma campanha surpreendente, ocupa a sétima colocação com 12 pontos, ficando na vaga que leva à repescagem.