Mayke celebra retorno e vê Palmeiras cascudo para a reta final da temporada

Elenco se reapresentou nesta terça, após folgar dois dias; Verdão volta a campo no domingo, em Caxias do Sul, contra Juventude, pelo Brasileiro

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras retomou a preparação na tarde desta terça-feira (15), de olho no jogo diante do Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após exercicíos musculares no centro de excelência, o elenco fez uma atividade técnica de posse de bola, raciocínio, marcação e objetivos específicos. Logo depois, já com a presença dos goleiros, ocorreu novo trabalho técnico com quantidade limitada de toques.

Mauricio (lesão no joelho direito), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) foram as ausências no campo. Weverton, Gómez e Richard Ríos estão servindo as seleções de Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Outro desfalque é Gabriel Menino, que precisará cumprir suspensão.

Recuperado de lesão na panturrilha direita, o lateral-direito Mayke frisou as nove finais restantes que a equipe alviverde terá na briga pelo título do Brasileirão.