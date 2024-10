Manchester United encerra contrato com Alex Ferguson; entenda

Segundo o portal The Athletic, a dispensa aconteceu devido ao programa de corte de gastos da nova direção de futebol do clube. O salário anual do ex-treinador girava em torno de 2,16 milhões de libras (aproximadamente R$ 13 milhões).

Por outro lado, de acordo com a publicação, Ferguson, aos 82 anos, seguirá no clube como diretor no conselho de futebol do clube. O The Athletic define o cargo como uma formalidade. Bobby Chalrton foi embaixador do clube até sua morte, em 2023.