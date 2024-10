Léo Ortiz explica foto com a camisa do Flamengo quando criança

Jogador usou uniforme completo do clube carioca em seu aniversário de quatro anos e postou foto em redes sociais no Dia das Crianças

Léo Ortiz chamou a atenção dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. O jogador do Rubro-Negro, que é gaúcho, postou uma foto de quando era criança com a camisa do clube carioca. Em entrevista ao ”ge”, ele explicou o motivo de estar com o uniforme, que o clube utilizou entre as temporadas de 1999 e 2000, quando pequeno.

“Desde pequeno eu sempre cresci com o meu pai sendo jogador e tinha uma proximidade com os times que ele jogava, peguei a maior parte do Inter. Sempre estive próximo e acompanhando os jogos, mas sempre tive uma simpatia pelo Flamengo, tanto que surgiu aquela foto. Foi num aniversário meu”, contou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O zagueiro revelou que seu aniversário de 4 anos, na praia, ele escolheu usar o uniforme do Flamengo que ele tinha acabado de ganhar de presente.