Laís Araújo, do Benfica, brilha e marca o primeiro gol na temporada

Triunfo colocou em evidência a boa fase da meia, fundamental no esquema tático do time

Meio-campista do Benfica, Laís Araújo teve uma atuação de destaque na última partida, marcando seu primeiro gol da temporada na goleada de 4 a 0 sobre o Vilaverdense, realizada no sábado (12). Essa vitória não apenas reforçou o bom momento da equipe, mas também evidenciou a importância da meia no esquema tático do time.

Com o resultado, o Benfica mantém sua busca por posições de destaque na Liga BPI, que, nesta temporada, apresenta um alto nível competitivo.

“É sempre bom marcar gols; fico feliz, mas o mais importante é mantermos uma consistência de jogos e vitórias. Contribuir com a vitória me deixa realizada e mais confiante. Agora temos uma pausa para a Data-Fifa, quando poderemos trabalhar nos detalhes e continuar crescendo”, afirmou Araújo, a camisa 80 benfiquista.