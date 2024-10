Kaio Jorge diz que Cruzeiro não está ‘satisfeito’ e vai buscar o G6 do Brasileirão

Atacante diz que grupo cruzeirense tem qualidade para buscar mais no Campeonato Brasileiro além da disputa do título da Sul-Americana

O atacante Kaio Jorge vê o Cruzeiro em condições de galgar voos maiores na reta final do Campeonato Brasileiro. Oitavo colocado com 43 pontos, o time mineiro se prepara a retomada da competição após a pausa para a Data-Fifa.

De acordo com o jogador, a Raposa não está satisfeita e vai buscar o G6. Nesta segunda-feira (14), ele afirmou, ainda, que o elenco tem qualidade para buscar mais no Brasileirão, além da disputa do título da Copa Sul-Americana. Confira o vídeo!