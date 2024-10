Jovem zagueiro pode ganhar oportunidade com Filipe Luís

Garoto do Ninho, Cleiton jogou ao lado de Léo Ortiz no treinamento desta terça-feira, no lugar de Léo Pereira

O Flamengo se prepara para o clássico com o Fluminense, que será o primeiro desafio após a parada para a Data-Fifa de outubro. Nesta terça-feira (15), o técnico Filipe Luís deu indícios da equipe que entrará em campo na quinta, no Maracanã. A escalação, aliás, pode contar com uma novidade na defesa: Cleiton.

Segundo o “Coluna do Fla”, o jovem defensor jogou ao lado de Léo Ortiz, no lugar de Léo Pereira. Fabrício Bruno, outro zagueiro do elenco rubro-negro, está com a Seleção Brasileira para as Eliminatórias.