Javier Tebas pede cancelamento do Mundial de Clubes de 2025

“Presidente da Fifa, você sabe que não vendeu os direitos de transmissão pelo valor que anunciou. Sabe que não conseguiu os patrocínios previstos e que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse mundial. Cancele esse mundial agora”, afirmou Tebas.

“Retire o mundial e vamos sentar para negociar. Negociar e dialogar são coisas diferentes. A negociação acaba com um acordo, mas o diálogo muitas vezes não leva a nada, e estamos dialogando com a Fifa há anos. Mas, tenho certeza de que podemos chegar a acordos. Os objetivos que a Fifa diz ter para o futebol também são nossos. Não somos egoístas. Ou seja, um Mundial de Clubes não resolve isso”, reforçou Tebas.

O presidente da LaLiga também mencionou decisões recentes do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e sua influência na governança do futebol, alertando para a importância de “não perder essa oportunidade”.

“Faço um apelo para o futuro com a FIFPro (associação dos jogadores profissionais). Precisamos mudar a governança no futebol. Ontem (segunda-feira) começamos um caminho que deve continuar amanhã. Mas, não devemos cair nas armadilhas de sempre. Se evitarmos isso, o sucesso será nosso. Nas ligas nacionais, quem negocia os acordos coletivos são as ligas e os sindicatos. Dessa maneira, precisamos levar isso ao cenário internacional”, acrescentou.